Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Paketbote stößt mit Radfahrerin zusammen- leicht verletzt

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am Dienstag gegen 12.40 Uhr parkte ein Paketbote mit seinem Fahrzeug auf der Ringstraße in St. Tönis. Als der 54-jährige Fahrer aus dem Laderaum trat, übersah er eine 56-jährige Radfahrerin aus St. Tönis, die in Richtung Krefelder Straße unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (200) 210309-1325-086016

