Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mauer umgefahren - Polizei sucht Verursacher

Wolfsburg (ots)

Rennau, OT Rottorf, Zum Weingarten

27.10.2021, 23.00 Uhr - 28.10.2021, 08.00 Uhr

Die Polizei in Helmstedt sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht die sich zwischen Mittwochabend 23.00 Uhr und Donnerstagmorgen 08.00 Uhr ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die K 51 von Rottorf in Richtung Querenhorst. In Höhe der Einmündung zur Straße Zum Weingarten bog er nach rechts ab. Hierbei nahm er den Radius zu eng, überfuhr den Grünstreifen und fuhr weiter gegen die Grundstücksmauer zu einem Grundstück in der Straße Brunnenweg gehörend. Diese Mauer wurde um etwa 50 cm verschoben und zerstört. Eine Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt einfach fort, ohne seine Beteiligung anzugeben. An der Unfallstelle konnten rote und grüne Lackanhaftungen gefunden werden.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug und seinem Fahrzeughalter machen können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell