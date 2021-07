Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Festgenommener randalierte - ein Polizeibeamter dienstunfähig

Quakenbrück (ots)

Am Mittwochabend nahm eine Streife der Polizei Quakenbrück einen 20-jährigen Mann fest, der mittels Haftbefehl gesucht wurde. Nachdem die Beamten dem Quakenbrücker seinen Haftbefehl auch schriftlich bekannt gegeben hatten, begann dieser auf der Polizeistation in der Kolpingstraße zu randalieren und beabsichtigte zu flüchten. Der Mann wurde von zwei Beamten unter erheblichem Widerstand zu Boden gebracht und biss dabei einem 31-jährigen Polizisten in den rechten Ringfinger. Obwohl der Beamte Einsatzhandschuhe getragen hatte, erlitt er durch den Biss eine Quetschwunde und wurde im Krankenhaus behandelt. Der Beamte ist für mehrere Tage dienstunfähig. Auf den 20-Jährigen kommt nun ein neues Strafverfahren zu.

