POL-OS: Quakenbrück: Buntmetalldiebstahl

In der Zeit von Freitagabend bis Mittwochmittag kam es bei einem Metallhändler an der Artlandstraße zu einem größeren Diebstahl. Unbekannte entwendeten im genannten Zeitraum mehrere Tonnen Buntmetallspäne. Der Abtransport muss mit Kraftfahrzeugen, möglicherweise mit Lkw, stattgefunden haben. Wer am Wochenende oder zur Nachtzeit auffällige Beobachtungen machen konnte oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

