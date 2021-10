Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand durch Gasflasche - 33-Jähriger leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Lehre, Am Löbner

28.10.2021, 17.37 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Donnerstagabend eine Gasflasche an einem Wohnhaus in der Straße Am Löber in Brand. Gegen 17.37 Uhr wurde die Polizei durch die Feherwehr von dem Brand in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen der Brandermittler wechselte der 33 Jahre alte Hausbesitzer die Gasflasche an seinem Gasgrill. Hierbei kam es aus noch zu ermittelnden Gründen zur Entzündung, wobei die Flammen auf das Terrassenvordach übergriffen.

Der 33-Jährige alarmierte umgehend die Feuerwehr die durch schnellen und beherzten Einsatz ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern konnten. Bei ersten Löschversuchen zog sich der Hauseigentümer leichte Verletzungen zu.

Weitere Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Neben der freiwilligen Feuerwehr Lehre, waren auch die freiwillige Feuerwehr Flechtorf, die freiwillige Feuerwehr Groß Brunsrode und die freiwillige Feuerwehr Beienrode alarmiert worden.

Wie hoch der Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell