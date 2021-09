Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg-Vockerode-Dinkelberg: Brandstiftung an vier Fichtenholzstapeln

Homberg (ots)

Spangenberg - Vockerode- Dinkelberg

Brandstiftung an gelagerten Holzstämmen Tatzeit: 05.09.2021, 17:26 Uhr Vier Stapel mit gelagerten Fichtenstämmen wurden von unbekannten Tätern am gestrigen Nachmittag in Brand gesetzt. Die brennenden Stämme wurden von einem Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren gelöscht. Von einem Zeugen wurden zwei brennende Stapel mit Fichtenhölzern gemeldet, wobei die beiden Brandstellen ein Stück auseinander lagen. Auf der Anfahrt zu den gemeldeten Brandstellen stellten die alarmierten Polizisten zwei weitere Brände an Fichtenholzstapeln auf dem gleichen Weg fest. Die vier Brände lagen alle an dem "Ars-Natura" zwischen den Ortschaften Vockerode-Dinkelberg und dem Gut Halbersdorf. Die Fichtenhölzer waren direkt neben dem Weg gestapelt. Der Sachschaden wird auf 1.000,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

