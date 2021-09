Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Grifte: Einbrecher stehlen Arbeitsmaschinen aus Bauhof

Homberg (ots)

Edermünde-Grifte

Einbruch in Bauhof Tatzeit: 02.09.2021, 17:00 Uhr bis 03.09.2021, 07:30 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in den Bauhof der Gemeinde Edermünde im Heidholzweg ein. Sie stahlen mehrere hochwertige Maschinen. Die Täter brachen die Eingangstür zu dem Bauhofgebäude auf und gelangten hierdurch in das Gebäude. Hier brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten verschiedene Schränke. Sie stahlen mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen der Marke "Stihl". Der angerichtete Sachschaden beträgt 5.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell