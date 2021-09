Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Täter brechen in Pizzeria ein und stehlen Bargeld

Homberg (ots)

Fritzlar

Einbruch in Pizzeria Tatzeit: 02.09.2021, 00:30 Uhr bis 10:00 Uhr In eine Pizzeria im Schladenweg brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein und stahlen Bargeld. Die Täter brachen die Eingangstür des Restaurants auf und begaben sich anschließend in die Räumlichkeiten. Sie stahlen vorgefundenes Bargeld aus einer Geldkassette und aus einer Kellnergeldbörse. Mit der Beute flüchteten die Täter durch die aufgebrochene Tür in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

