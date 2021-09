Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Nach tödlichem Verkehrsunfall vom 27.08.2021 sucht die Polizei Zeugen

Homberg (ots)

Fritzlar

Tödlicher Verkehrsunfall vom 27.08.2021 auf der K 78 zwischen Züschen und Haddamar - Polizei sucht Zeugen Unfallzeit: 27.08.2021, 16:55 Uhr Am Freitag letzter Woche ereignete sich auf der K 78, zwischen Züschen und Haddamar, ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein 59-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. An der Unfallstelle stellten die Polizisten eine Ölspur fest, die sich über mehrere Meter mittig auf der Fahrbahn befand. Es ist nicht auszuschließen, dass die Ölspur in Verbindung mit der regennassen Fahrbahn mit ursächlich für das Unfallgeschehen ist. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben dazu machen können, ob eine Ölspur schon vor dem Unfall dort bemerkt wurde. Wer hat die Ölspur verursacht? Ist die Ölspur vor dem Unfall schon gemeldet worden? Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell