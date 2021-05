Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Verkehrsunfallflucht - geparkter Pkw stark beschädigt

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 05.05.2021, kam es zwischen 17:00 Uhr und 17:05 Uhr auf der Straße Schloßplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 39-jähriger Mann aus Nienburg hatte seinen grauen Renault Zoe mit Nienburger Kennzeichen seitlich am Straßenrand, in Höhe des Gebäudes des Landkreises, zwischen zwei weiteren Pkw abgestellt. Als er nach kurzer Abwesenheit wieder zu seinem Kleinwagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrertür eingedellt und der linke Außenspiegel stark beschädigt worden war. Die Polizei in Nienburg leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den flüchtigen Unfallverursacher ein. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05021/97780 zu melden.

