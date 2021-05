Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Verkehrsschilder beschädigt - Unfallverursacher flüchtet von der Unfallörtlichkeit

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 05.05.2021, kam es gegen 13:45 Uhr in Höhe der Schulstraße 6, an der Ausfahrt des dortigen Parkplatzes zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt, nachdem sie beobachtet hatte, wie der Fahrer eines weißen Kastenwagens mit der Aufschrift "AVIS" beim Abbiegen zwei Verkehrszeichen touchiert und sich dann im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Das Kennzeichen des Fahrzeuges hatte die Frau nicht ablesen können. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf und leitete gegen den Unfallflüchtigen ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Durch den Unfall wurden die Verkehrszeichen teilweise stark beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den flüchten Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

