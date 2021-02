Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gebäudebrand

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

- Rheinhausen, OT Oberhausen

Aus bislang unbekannter Ursache brach heute, gegen 21.00 Uhr, in einem Scheunenanbau in der Ortsmitte von Rheinhausen-Oberhausen ein Feuer aus. Dieses griff in der Folge auf den Dachstuhl des danebenstehenden Wohnhauses über. Personen wurden nach aktuellem Erkenntnisstand nicht verletzt.

Die Feuerwehr befindet sich aktuell weiter in der Brandbekämpfung.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

Stand: 22.05 Uhr

FLZ / PK

