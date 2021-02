Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots)

Breisgau-Hochschwarzwald

- Feldberg-Bärental

Am Freitag, 12.02.2021, gegen 16.05 Uhr, kam ein 29-jähriger Pkw-Fahrer auf der B317 bei Feldberg-Bärental alleinbeteiligt, vermutlich infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich hierbei und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer, welcher sich selbst befreien konnte, musste leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Da bei ihm zudem der Verdacht auf Alkoholbeeinflussung bestand wurde eine Blutprobe veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt. Die B317 musste zur Bergung des verunfallten Pkw, an welchem Totalschaden entstanden war, 2 Stunden gesperrt werden.

Stand: 14.02.2021, 11.05 Uhr

