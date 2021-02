Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hilferufe aus misslicher Lage

Freiburg (ots)

Titisee-Neustadt

Aufgrund außergewöhnlicher Umstände wurde die Polizei am Samstag, 13.02.2021, gegen 18.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus nach Titisee-Neustadt gerufen. Dort befand sich ein 66-jähriger Mann auf dem Balkon seiner Wohnung im 2. Stock und rief um Hilfe, was einen Nachbarn zur Verständigung der Polizei veranlasste. Durch die Beamten konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann versehentlich durch seinen erwachsenen Sohn auf dem Balkon ausgesperrt worden war. Nachdem Vater und Sohn sich bereits verabschiedet hatten schloss der Sohn die unverriegelte Balkontüre, nichtwissend, dass sich der Vater zwischenzeitlich zum Rauchen nach draußen begeben hatte. Durch die vorherrschenden Minustemperaturen wurde der Aufenthalt auf dem Balkon dann zunehmend unangenehm. Die Polizei warf dem Mann zunächst eine Wolldecke auf dem Balkon zu und konnte anschließend bei einer Angehörigen im Stadtgebiet einen Zweitschlüssel organisieren und den Mann so aus seiner misslichen Lage befreien.

Stand: 14.02.2021, 10.45 Uhr

FLZ / PK

