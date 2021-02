Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.02.2021, im Zeitraum von 19:40-22:00 Uhr, ereignete sich in Freiburg, Auwaldstraße (FR-Landwasser) eine Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Pkw Audi A4 war rechts am Fahrbahnrand auf Höhe Anwesen Nr. 23 geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den parkenden Pkw Audi links vorne und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw Audi entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

