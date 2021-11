Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Am Donnerstag, 18. November 2021, zwischen 05.10 Uhr und 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom PKW Mitsubishi Space Star eines 54-Jährigen aus Molbergen beide amtlichen Kennzeichen (CLP-MS 755) samt Halterungen. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Firmenparkplatz der Arbeitsstätte des 54-Jährigen im Landweg abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Diebstahl von Diesel

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17. November 2021, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 18. November 2021, 06.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter an einer Baustelle an der Beverbrucher Straße aus einer Raupe (CAT) und einem Raupenbagger (KOMATSU) mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Auch wurde versucht, gewaltsam einen Container zu öffnen, in welchem ein Dieselfass gelagert wird. Dieser Versuch misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit zwischen Samstag, 13. November 2021, 17.00 Uhr, und Dienstag, 16. November 2021, 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer als Werkstatt genutzten ehemaligen Garage eines 50-Jährigen aus Essen (Oldenburg), Moordamm, diverses Elektro-Werkzeug (1 MAKITA Akkuschrauber mit Schlagfunktion und Ladegerät, befindlich in einem MAKITA-Koffer; 1 STIHL Laubbläser, 1 MAKITA Akku-Winkelschneider). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Werkzeug

Am Mittwoch, 17. November 2021, zwischen 00.00 Uhr und 07.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus der Garage eines 67-Jährigen aus Cloppenburg, Eisenbahnstraße, diverses Elektro-Werkzeug (1 STIHL Laubbläser, 1 STIHL Motorsägen, Modell MS170, 1 STIHL Motorsäge MS250CBE und 1 Kreiselpumpe). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 18. November 2021, zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Blumenstraße die Geldbörse samt Inhalt eines 29-Jährigen aus dessen Firmenfahrzeug, PKW Renault Traffic, weiß. Um 15.25 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter im Barschweg die Geldbörse eines 51-jährigen LKW-Fahrers aus Weener aus dessen LKW Mercedes-Benz Actros, während dieser den Auflieger entlud. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Wechselfallenbetrug

Am Mittwoch, 17. November 2021, gegen 16.20 Uhr, kam es in einem Elektrofachmarkt an der Cappelner Straße zu einem Wechselfallenbetrug: Ein bislang unbekannter Täter täuschte die Mitarbeiterin des Elektrogeschäftes beim Wechseln von Bargeld und verschafft sich hierdurch einen Vermögensvorteil von mehreren hundert Euro. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 35-40 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - ausländisches Erscheinungsbild - schwarze Haare - kräftige Statur .

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. November 2021, kam es gegen 15.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 84-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg touchierte beim Fahren auf dem Parkplatz den Pkw einer 30-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. Die Schadensverursacherin verließ die die Unfallörtlichkeit, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Da der Unfallhergang von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet worden war, konnte die Unfallverursacherin im Nachgang ermittelt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 18. November 2021, kam es um 17.45 Uhr auf der Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 21-jährige Frau aus Cloppenburg beabsichtigte, mit ihrem PKW an der Kreuzung Sevelter Straße aus Richtung Pingel-Anton-Straße kommend, nach links auf die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Famila abzubiegen. Dabei übersah sie eine von vorne (Sevelter Straße) kommende vorfahrtsberechtigte 36-Jährige aus Cloppenburg, welche mit ihrem PKW die Kreuzung aus Richtung Sevelten in Richtung Pingel-Anton-Straße befuhr. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Die 21-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 19. November 2021, um 7:35 Uhr, kam es auf der B213, Ahlhorner Straße, kurz vor der Ortseinfahrt Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 34-jährige Autofahrerin aus Oldenburg fuhr auf der B213 in Richtung Cloppenburg, als ein 24-jähriger Cloppenburger mit seinem Auto aus Cloppenburg kommend auf die Auffahrt zur B72 biegen wollte. Hier kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich beide Personen leicht verletzten und in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. November 2021, kam es um 17.05 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg und ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhren entgegenkommend die Cloppenburger Straße. Die 19-Jährige befuhr mit einem Pkw die Cloppenburger Straße aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Molbergen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit einem Pkw die Cloppenburger Straße aus Richtung Molbergen kommend in Richtung Cloppenburg. Im Begegnungsverkehr touchierte sein Pkw, vermutlich ein dunkles Fahrzeug der Marke VW, den Pkw der 19-Jährigen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Lastrup - Diebstahl von Elektrogeräten

In der Zeit zwischen Freitag, 12. November 2021, 14.00 Uhr, und Donnerstag, 18. November 2021, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Ulmenstraße aus dem Gartenhaus eines 64-Jährigen aus Lastrup 1 SAMSUNG Flachbildfernseher, Typ 300, 1 SONY-BOX Lautsprecher, Typ 190, sowie ein SAMSUNG Tablet, Typ 450. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. November 2021, kam es um 06.45 Uhr auf der Antoniusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 51-Jährige Fahrerin eines Pedelecs aus Emstek und ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhren in der genannten Reihenfolge die Antoniusstraße. In Höhe einer Fahrbahnverengung scherte dieser mit seinem PKW zu früh vor dem Pedelec der 51-Jährigen ein, wodurch er ihr E-Bike streifte und sie zu Fall brachte. Anschließend entfernte er sich vom Verkehrsunfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt. Zum Schadensverursacher sowie zu seinem PKW liegen keine weiteren Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.. (04473) 932180 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. November 2021, kam es gegen 19.10 Uhr auf der Vestruper Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 60-jähriger PKW-Fahrer aus Lindern befuhr die Vestruper Straße in Richtung Elsten. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr ebenfalls die Vestruper Straße in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß augenscheinlich die Ladeklappe des LKW mit dem PKW des 60-Jährigen zusammen. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Schadensverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung vorzunehmen. Es liegen keine weiteren Hinweise zum LKW sowie zum Führer dieses LKW vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell