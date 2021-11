Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Dinklage - Ladendiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 11. November 2021, 20.00 Uhr, und Freitag, 12. November 2021, 12.30 Uhr, kam es in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz zu einem Ladendiebstahl. Einer Mitarbeiterin fiel auf, dass Waren in einem Regal fehlten. Bei der Prüfung der bestände wurde festgestellt, dass diese offensichtlich durch bislang unbekannte Täter entwendet worden waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl

Zwischen Dienstag, 16. November 2021, 22.15 Uhr, und Mittwoch, 17. November 2021, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Hörsten die Motorabdeckung eines LKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelecs

In der Zeit zwischen Donnerstag, 11. November 2021, 17.00 Uhr, und Samstag, 13. November 2021, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Steinfelder Straße das bei einem Restaurant unter einem Carport abgestellte blaue Damen-Pedelec TRANS eines 60-Jährigen aus Lohne. Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Schutzbleche und Sattel sind schwarz. Zudem ist das Pedelec mit einem schwarzen Tourenlenker ausgestattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallfluchten

Am Dienstag, 16. November 2021, kam es zwischen 09.25 Uhr und 18.30 Uhr Am Grevingsberg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 35-Jähriger aus Lohne stellte seinen PKW ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz ab. Als er ihn wieder benutzen wollte, stellte er eine Beschädigung fest, die von einem anderen Kraftfahrzeug stammt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Der bislang unbekannte Schadensverursacher hatte sich unerlaubt entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Am Mittwoch, 17. November 2021, kam es um 15.00 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilneher befuhr vermutlich mit einem PKW die Bahnhofstraße in Lohne und stieß im Verlaufe der Fahrt gegen den linken Außenspiegel des in einer Parkbucht ordnungsgemäß geparkten PKW VW Golf einer 60-jährigen Geschädigten aus Barnstorf. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Bakum - Betrunkener 54-Jähriger flüchtet vor Polizei

Am Mittwoch, 17. November 2021, 11:45 Uhr, lieferte sich ein 54-jährige Bakumer eine "kleine Verfolgungsfahrt" mit der Polizei. Der 54-Jährige fiel mit seinem Pkw, Audi, der Polizei auf, dass er in Bakum, Mühlenstraße, entgegengesetzt in eine Einbahnstraße fuhr. Als die Polizei dem Autofahrer Anhaltesignale gab, fuhr dieser unbeirrt weiter und versuchte, die Polizei mit einer "Rechts-Linkskombination" abzuschütteln. In der Zulieferfahrzeugzone eines Supermarktes an der Sütholter Straße fuhr er sich jedoch fest. Statt sich kontrollieren zu lassen, sprang der Mann nun aus seinem Fahrzeug und flüchtete sprintend auf ein angrenzendes Feld. Anschließend versuchte er sich durch "Hakenschlagen" fußläufig der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht ging weiter durch einen wasserführenden Graben. Dort konnte der 54-Jährige von den ihm nacheilenden Beamten überwältigt werden. Ein couragierter 34-Jähriger Mann aus Vechta, der die Verfolgung auf seinem Quad beobachtet hatte, kam den Beamten bei der Bergung des nun Festgehaltenen zur Hilfe und brachte diesen leicht durchnässt zum Streifenwagen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Weiterführende Ermittlungen brachten das Ergebnis, dass der Bakumer seinen Führerschein bereits vor einem Jahr durch eine Trunkenheitsfahrt verloren hatte. Da das von ihm genutzte Fahrzeug auch nicht ordnungsgemäß zugelassen war, erwarten den 54-Jährigen jetzt mehrere Strafverfahren.

Bakum - Sachbeschädigung an Kfz

Am Dienstag, 16. November 2021, zwischen 11.30 Uhr und 16.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter den Reifen eines schwarzen PKW VW Cabrio einer 49-Jährigen aus Lastrup. Der PKW war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Bakumer Hallenbades in der Schulstraße abgestellt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 17. November 2021, kam es um 13.45 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 40-Jähriger aus Goldenstedt befuhr mit seinem Pkw die Vechtaer Straße (Landesstraße L843) aus Bakum kommend in Fahrtrichtung Vechta. Zeitgleich befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw die L848 aus Lohne kommend. In Höhe der Kreuzung beabsichtigte diese, nach links auf die Vechtaer Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW des 40-Jährigen, welcher das Rotlicht der LZA missachtete. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von ca. 13000 Euro.

Damme - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 16. November 2021, wurde um 18.15 Uhr auf der Großen Straße ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter festgestellt, welcher nicht ordnungsgemäß versichert war. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 17. November 2021, kam es um 08.50 Uhr in der Rottinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 83-jähriger Scooterfahrer aus Damme befuhr den Radweg der Rottinghauser Straße in Richtung Südring. An der dortigen Bedarfsampel wollte er die Straße queren. Dabei übersah er einen 54-jährigen Fahrer eines Viehtransporters, der, von der Vördener Straße kommend, den Südring in Richtung Hunteburger Straße befuhr. Der 83-Jährige stieß mit dem Auflieger des Viehtransporters zusammen. Am Scooter entstand Sachschaden. Der 83-Jährige blieb unverletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 17. November 2021, kam es zwischen 13.30 Uhr und 19.45 Uhr in der Gildestraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- und Ausparken aus einer Parklücke den weißen PKW BMW 3er-Reihe einer 58-jährigen Geschädigten aus Vechta. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

