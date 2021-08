Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: mobiles Radargerät mit Farbe bemalt

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag, 22.08.2021, auf Montag, 23.08.2021, das Sichtfenster eines mobilen Radargerätes mit goldener Farbe bemalt. Das Radargerät war in der Rothausstraße aufgestellt. Zudem brachten die Unbekannten noch die zwei Wörter "Blitzer - F****r" in goldener Farbe auf dem Radargerät an. Der Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen.

