Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrunsicherer Fahrzeuglenker

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am 24.08.21, gegen 12:25 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Autofahrer, der durch seine stark unsichere Fahrweise auffiel. Im Verlaufe der Kontrolle verdichteten sich die Erkenntnisse, dass der Fahrzeuglenker aufgrund seines allgemeinen Gesundheitszustandes und des doch schon betagten Alters nicht mehr in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Das Fahrzeug des 87-jährigen Fahrzeugführers wurde verkehrssicher geparkt und die Autoschlüssel durch die Polizei einbehalten. Die Beamten werden eine Meldung an die Führerscheinstelle vorlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell