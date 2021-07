PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann entblößt sich vor Kind +++ Jugendliche berauben drei Kinder +++ Einbrecher weckt Bewohner +++ Zeugen nach Vandalismus an Pkw gesucht

Hofheim

1. Exhibitionist entblößt sich vor Kind, Hattersheim am Main, Keltenpark, Montag, 05.07.2021, 07:55 Uhr

(jn)Wie der Polizei am Montagabend angezeigt wurde, soll ein 9-jähriges Mädchen bereits am Montagmorgen in Hattersheim auf einen Exhibitionisten getroffen sein. Dieser habe sich dem Kind gegenüber in einer schamverletzenden Art und Weise gezeigt. Die neun Jahre alte Geschädigte berichtete, dass sie gegen 07:55 Uhr von der Schulstraße aus kommend durch den Keltenpark gelaufen sei. Dort habe sie einen ihr unbekannten Mann auf einer Parkbank sitzen sehen, der bereits die Hose heruntergezogen hatte und an seinem Intimbereich "herumgespielt" haben soll. Später berichtete sie ihren Eltern von dem Vorfall, woraufhin diese die Polizei alarmierten.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die ähnliche Beobachtungen im Hattersheimer Keltenpark gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Kinder von Jugendlichen ausgeraubt,

Eppstein, Am Stadtbahnhof, Montag, 05.07.2021, 14:50 Uhr

(jn)Drei elfjährige Jungs aus Eppstein sind am Montagnachmittag im Bereich des Eppsteiner Bahnhofes körperlich angegangen und ihres mitgeführten Bargeldes beraubt worden. Hiernach flüchteten die Geschädigten und alarmierten die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge sprachen die zwei bislang unbekannten und etwa 15 Jahre alten Täter die drei Kinder um kurz vor 15:00 Uhr im rückwärtigen Bereich des Bahnhofes an. Dabei soll einer der Räuber Geld gefordert und dieser Forderung Nachdruck verliehen haben, indem er einen 11-Jährigen in den Schwitzkasten nahm. Nachdem das Duo einen zweistelligen Bargeldbetrag erbeutet hatte und beim Versuch, auch eine Umhängetasche zu entwenden gescheitert war, flüchteten die drei Geschädigten mit ihren Fahrrädern. Die alarmierten Polizisten konnten im Bereich des Tatortes keine Personen mehr feststellen, auf welche die angegebene Personenbeschreibung passte. Beide Täter sollen rund 1,70 Meter groß gewesen sein und einen dunkleren Teint gehabt haben. Einer habe zudem ein dunkles T-Shirt von "Nike" und eine beige Tasche getragen. Der Zweite sei schlanker gewesen und trug eine dunkle Basecap des Modelabels "Gucci" sowie eine dunkelblaue Jogginghose.

3. Einbrecher trifft auf Bewohner und flüchtet, Flörsheim am Main, Wicker, Weingartenstraße, Dienstag, 06.07.2021, 02:15 Uhr

(jn)In einer Flörsheimer Kellerwohnung kam es in der zurückliegenden Nacht zu einem Aufeinandertreffen mindestens eines unbekannten Einbrechers mit dem Bewohner. Gegen 02:15 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu der in der Weingartenstraße im Ortsteil Wicker gelegenen Wohnung und machten sich auf die Suche nach Beute. Im Verlauf der Absuche weckten die Unbekannten den Wohnungsbewohner, woraufhin sie umgehend die Flucht ergriffen. Hierbei entwendeten die Einbrecher ein elektronisches Gerät, einen grauen Rucksack und den Geldbeutel des Geschädigten. Darüber hinaus wurde aus der Garage Werkzeug entwendet, womit der gesamte Beuteschaden auf etwa 3.000 Euro beziffert werden kann. Eine Beschreibung des Tatverdächtigen, welchen der Mann aus Wicker gesehen hat, liegt nicht vor. Auch eine Fahndung durch Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus blieb ohne Erfolg.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Senior beim Einkaufen bestohlen,

Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Montag, 05.07.2021, 12:00 Uhr

(jn)In einem Hochheimer Lebensmittelgeschäft ist am Montagmittag ein älterer Mann von unbekannten Tätern bestohlen worden. Am Montagnachmittag meldete er sich bei der Flörsheimer Polizei und erstattete Anzeige. Seinen Angaben zufolge sei er gegen 12:00 Uhr in dem Discounter in der Frankfurter Straße mit seinem Einkauf beschäftigt gewesen, als ihm unbemerkt das Portemonnaie aus der Westentasche entwendet wurde. Zwar bemerkte er das Fehlen seiner Wertgegenstände noch während des Einkaufes, jedoch liegt bislang keine Täterbeschreibung vor. Neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag wurden im Rahmen des Diebstahles wichtige Ausweispapiere sowie Bankkarten gestohlen.

Personen, die am Montagmittag verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

5. In Käfer nach Beute gesucht,

Flörsheim am Main, Ahrstraße, Montag, 05.07.2021, 01:15 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag in Flörsheim einen VW Käfer geöffnet und in dem Innenraum nach Diebesgut gesucht. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie der etwa 30-jährige und 1,75 Meter große Mann mit dunklen, leicht gelockten Haaren den unter einem Carport in der Ahrstraße geparkten Pkw öffnet und dann das Fahrzeug durchsucht. Augenscheinlich ohne Beute gemacht zu haben, flüchtet er anschließend vom Tatort. Bei der Tat trug er einen dunklen Kapuzenpullover mit weißem Logo sowie rote Handschuhe. Nach Feststellung des Vorfalles durch den Geschädigten, erstattete dieser im Laufe des Montages Anzeige bei der Polizei.

Hinweise zu der Person oder der Tat nimmt die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

6. BMW vorsätzlich beschädigt - 2.000 Euro Schaden, Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Sonntag, 04.07.2021, 15:45 Uhr bis Montag, 05.07.2021, 11:00 Uhr

(jn)Bei einem Fall von Vandalismus ist zwischen Sonntag und Montag in Hofheim ein schwarzer BMW vorsätzlich zerkratzt worden. Der Wagen parkte im Tatzeitraum im Hinterhof eines Wohnhauses in der Niederhofheimer Straße, als der oder die Unbekannten die Beifahrerseite des Fahrzeuges über die gesamte Seite beschädigten. Die Reparatur dürfte sich auf circa 2.000 Euro belaufen.

Hinweise zu der Tat bitte an die Hofheimer Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

7. Mercedes angefahren und geflüchtet,

Hattersheim am Main, Hans-Riggenbach-Straße, Freitag, 02.07.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, 04.07.2021, 13:30 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagmittag ereignete sich in Hattersheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro entstanden ist. Gegen 23:00 Uhr war der schwarze Mercedes CLA am Fahrbahnrand in der Hans-Riggenbach-Straße abgestellt worden. Am Sonntag mussten die Geschädigten dann gegen 13:30 Uhr feststellen, dass ihr Pkw im hinteren linken Bereich beschädigt worden war. Es ist anzunehmen, dass der Benz beim Vorbeifahren von einem unbekannten Fahrzeug gestreift wurde und der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens ihre Fahrt im Anschluss unerlaubt fortsetzte, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein.

Hinweise bitte an den Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45.

