PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Telefon-Betrüger machen Beute +++ Diebstahl hochwertiger Fahrräder in Eschborn +++ Wände in Flörsheim beschmiert +++ Vandalismus an Wartehäuschen

Hofheim (ots)

1. Falsche Microsoft-Mitarbeiterin erbeutet Tausende Euro, Kelkheim (Taunus), Freitag, 02.07.2021 bis Samstag, 03.07.2021

(jn)Eine Frau aus Kelkheim ist in den vergangenen Tagen von einer Betrügerin angerufen worden, die sich als Mitarbeiterin von Microsoft ausgegeben und letztendlich mehrere Tausend Euro erbeutet hat. Die Geschädigte hatte zunächst am Freitag den Anruf der Frau erhalten, welche unter dem Vorwand, der Computer sowie mehrere Accounts seien gehackt worden, Druck und Angst bei der Angerufenen erzeugte. In vielen längeren Gesprächen gewährte die Geschädigte der Anruferin über ein Programm Zugriff zum Computer sowie dem Online-Banking, um angeblich eine Firewall zu errichten, der es Kriminellen zukünftig erschweren soll. Doch statt der Kelkheimerin zu helfen, veranlasste die Unbekannte mehrere Überweisungen in Höhe von einigen Tausend Euro.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

2. Fahrräder aus Gartenhütten gestohlen, Eschborn, Niederhöchstadt, Amselweg, Im Hasensprung, Nacht zum Sonntag, 04.07.2021

(jn)Fahrraddiebe waren in der Nacht zum Sonntag im Eschborner Ortsteil Niederhöchstadt unterwegs und haben Fahrräder aus Gartenhäusern gestohlen. Bislang meldeten sich zwei geschädigte Familien aus dem Amselweg und der Straße "Im Hasensprung" und zeigten Einbrüche in ihre Gartenhütten samt Entwendung von Velos an. Während die bislang unbekannten Täter von einem Anwesen im Amselweg ein "Pegasus" Damenrad im Wert von 500 Euro samt Schloss entwendeten und etwa 200 Euro Sachschaden beim gewaltsamen Öffnen der Hütte hinterließen, wurden im zweiten Fall Pedelecs im Wert von etwa 6.000 Euro gestohlen. Auch hier betraten die Diebe das Grundstück, welches "Im Hasensprung" liegt und öffneten eine Gartenlaube. In dieser knackten die Unbekannten die Schlösser zweier Räder und verschwanden mit ihrer Beute. Dabei handelt es sich um ein schwarzes 29 Zoll Herrenfahrrad von "KTM" und ein 28 Zoll Damenfahrrad des Hersteller "Pegasus" in der Farbe Grau.

Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

3. Mehrere Wände beschmiert,

Flörsheim am Main, Heinrich-Dreisbach-Weg, Samstag, 03.07.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, 04.07.2021, 12:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag haben Unbekannte mit ihren Farbschmierereien in Flörsheim einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro verursacht. Dabei beschmierten die Sprayer mehrere Wände im Bereich des Wohngebietes im Heinrich-Dreisbach-Weg. Hinweise zu den Verursachern liegen derzeit nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

4. Wartehäuschen beschädigt,

Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Am Bahnhof, Freitag, 02.07.2021, 23:00 Uhr

(jn)Am Freitagabend haben Unbekannte am Niederhofheimer Bahnhof eine Sachbeschädigung begangen und mehrere Hundert Euro Sachschaden verursacht. Gegen 23:00 Uhr meldete ein Zeuge lärmende Jugendliche, die sich in einem Glashäuschen am Bahngleis aufhielten. Im Zuge ihres Aufenthaltes sei dabei eine etwas größere Glasscheibe mit einem Stein beschädigt worden. Polizeibeamte, welche zeitnah zum Tatort fuhren, konnten zwar keine Tatverdächtigen, jedoch eine zerstörte Scheibe auffinden. Der Schaden dürfte sich auf 500 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0.

5. Autofahrer unter Verdacht,

Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Sonntag, 04.07.2021, 14:50 Uhr

(jn)Kelkheimer Polizisten haben am Sonntagnachmittag in Kelkheim einen 23-jährigen Autofahrer angehalten, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen 14:50 Uhr überprüften die Beamten den Mann, der in der Frankfurter Straße am Steuer eines Chevrolets unterwegs war. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum, zudem hatte der 23-Jährige eine geringe Menge Drogen einstecken. Zwecks einer Blutentnahme und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde er mit zur nahegelegenen Wache genommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell