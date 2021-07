PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche in Bad Soden +++ Festnahme nach Sachbeschädigung +++ Viel kontrolliert, wenig beanstandet

Hofheim (ots)

1. Einbrecher unterwegs,

Bad Soden, Neuenhain, Hauptstraße, Nacht zum Freitag, 02.07.2021

(jn)Einbrecher waren in der zurückliegenden Nacht im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain am Werk und haben sich an zwei Geschäften zu schaffen gemacht. Während sie an der Eingangstür eines Eiscafés vergeblich gehebelt und lediglich einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht hatten, gelangten die Täter gewaltsam in ein benachbartes Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße. Hier versuchten die Unbekannten, den Spuren am Tatort zufolge, zunächst den Haupteingang aufzubrechen. Als ihnen ein Einstieg hier nicht glückte, gingen die Einbrecher an die Gebäuderückseite und hebelten ein Fenster auf. Durch dieses stiegen sie in den Geschäftsraum ein und nahmen mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Kasse an sich. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit der Beute. Der entstandene Sachschaden wird auch hier auf einige Hundert Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

2. Rasenmäher gestohlen,

Hattersheim am Main, Okriftel, Sindlinger Straße, Nacht zum Donnerstag, 01.07.2021

(jn)In der Nacht zum Donnerstag wurde in Okriftel ein Aufsitzrasenmäher von einem Grundstück gestohlen. Den Angaben des Besitzers folgend, betraten der oder die unbekannten Täter das Grundstück in der Sindlinger Straße und ließen den Rasenmäher im Wert von mehreren Tausend Euro aus der Garage mitgehen. Darüber hinaus entwendeten die Täter auch einen Köcher samt Pfeilen.

Hinweise zu der Tat werden von der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

3. Gescheiterter Einbruch,

Sulzbach (Taunus), Am Sportplatz, Donnerstag, 24.06.2021, 09:00 Uhr bis Donnerstag, 01.07.2021, 09:00 Uhr

(jn)Während der vergangenen Woche haben Einbrecher den Versuch unternommen, in eine Gaststätte in Sulzbach einzubrechen. Den Spuren am Tatort in der Straße "Am Sportplatz" zufolge hebelten die Täter an der Eingangstür und versuchten damit, in das Objekt einzudringen. Jedoch scheiterten sie, sahen von weiteren Eindringversuchen ab und flüchteten unverrichteter Dinge und mit leeren Händen. Was bleibt ist ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. 54-Jähriger nach Vandalismus festgenommen, Eschborn, Frankfurter Straße, Freitag, 02.07.2021, 06:30 Uhr

(jn)Die Eschborner Polizei hat heute Morgen einen 54-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht für einen Fall von Vandalismus verantwortlich zu sein. Gegen 06:30 Uhr beobachteten Zeugen den Tatverdächtigen, als er mit einem Gullydeckel die Scheibe eines in der Frankfurter Straße geparkten Hyundai einwarf. Daraufhin alarmierten sie die Polizei, welche den 54-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung passte, im Nahbereich antraf. Er wurde für weitere Maßnahmen zur Eschborner Wache verbracht. Warum der polizeibekannte Mann ohne festen Wohnsitz die Scheibe einschlug, ist unklar. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

5. Mitsubishi beschädigt,

Hattersheim am Main, Bad Sodener Straße, Donnerstag, 01.07.2021, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr haben ein oder mehrere Unbekannte am Donnerstag in Hattersheim einen Mitsubishi beschädigt. Der graue Colt parkte in der Bad Sodener Straße, als die Täter eine Fahrzeugscheibe zerstörten und unerkannt flüchteten. Die Schadenshöhe kann auf 500 Euro beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Wenig Verstöße bei Kontrollen,

Flörsheim am Main, Grabenstraße, Hochheimer Straße, Kriftel, Landesstraße 3018, Donnerstag, 01.07.2021

(jn)Bei zwei Verkehrskontrollen der Hochheimer und Flörsheimer Polizei hatten die eingesetzten Beamten am Donnerstagmittag und -Abend wenig zu beanstanden. Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurden Verkehrsteilnehmer in der Flörsheimer Grabenstraße überprüft, wobei lediglich zwei Verstöße gegen das Handynutzungsverbot am Steuer sowie ein Gurtverstoß festgestellt und geahndet wurden. Ein 51-jähriger Opel-Fahrer aus Rüsselsheim hatte seinen Pkw nicht ordnungsgemäß versichert, weshalb die Polizisten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren einleiteten. Im Verlauf der zweiten Kontrolle zwischen 21:30 Uhr und 23:00 Uhr auf der Erdbeermeile in Kriftel setzten die Polizeibeamten ein besonderes Augenmerk auf das Erkennen berauschter Fahrzeugführer. Erfreulicherweise waren sämtliche Angehaltene nüchtern und hielten sich auch sonst an die Verkehrsregeln.

7. Beim Auffahren auf Hauptstraße mit Fahrzeug kollidiert, Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Donnerstag, 01.07.2021, 18:43 Uhr

(jn)In Kelkheim kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichtverletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden ist. Um 18:43 Uhr beabsichtigte eine 42-jährige Autofahrerin aus Kelkheim, von einer Hofeinfahrt auf die Frankfurter Straße einzufahren, wobei sie die Vorfahrt eines 52-jährigen Mazda-Fahrers aus Kelkheim missachtete. Dieser befuhr die Frankfurter Straße. Infolge der Kollision der zwei Fahrzeuge mussten die 42-Jährige sowie die 53-jährige Beifahrerin des Mazdas ambulant in Krankenhäusern behandelt werden. Sowohl der Mazda als auch der Seat der Unfallverursacherin waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt.

8. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell