Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Scheibe an Dacia eingeschlagen

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Dienstag schlugen unbekannte die Seitenscheibe eines Dacia Sandero ein, der an der Neuen Bachstraße geparkt war. Der Besitzer stellte sein Fahrzeug am Montag, gegen 21 Uhr, auf dem dortigen Parkstreifen ab und stellte am heutigen Morgen, gegen 04:30 Uhr, die eingeschlagene Scheibe an der Fahrertür fest. Aus dem Fahrzeug wurde das Portmonee des Besitzers entwendet, darin befanden sich Bargeld, EC-Karte und Ausweisdokumente. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

