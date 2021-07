PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: Verkehrsdelikte +++ Festnahme nach Besonders schwerem Fall des Diebstahls +++ Sachbeschädigung an Kfz +++ Körperverletzung

Hofheim (ots)

1. Verkehrsdelikte

1.1. Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Unfallort: 65439 Flörsheim am Main - Wickerer Straße Unfallzeit: Freitag, 02.07.2021 um 12:20 Uhr

Die Fahrzeugführerin parkte ihren Pkw, einen grauen Opel Agila, ordnungsgemäß und unbeschädigt auf dem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen Sachschaden im Heckbereich fest. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 600,00EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Pflicht der StVO als Unfallbeteiligter einzuhalten.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Nummer 06190/9360-0 zu melden.

1.2. Verkehrskontrolle

Örtlichkeit: 65779 Kelkheim (Taunus) - Sodener Straße Zeitraum: Samstag, 03.07.2021 13:00 Uhr bis 03.07.2021 14:00 Uhr

Durch Polizeibeamten der Polizeistation Kelkheim wurden im oben genannten Zeitraum Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der Kontrolle war es das Durchfahrtsverbot in der Straße zu überwachen. In der kurzen Zeit konnten sechs Ordnungswidrigkeit festgestellt werden.

2. Eigentumsdelikt

2.1. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Rohbau

Örtlichkeit: 65795 Hattersheim am Main - Lindenstraße Zeitraum: Samstag, 03.07.2021 03:00 Uhr bis Samstag, 03.07.2021 04:00 Uhr

In der Nacht zum Samstag gelang es den Beamten der Polizeistation Hofheim vier Personen festzunehmen. Eine aufmerksame Zeugin beobachte vier männlichen Personen, wie diese eine Rüttelplatte von einem Baustellengelände entwendeten und in einen weißen Transporter verluden. Die Personen entfernten sich dann mit dem Transporter in Richtung Hattersheimer Bahnhof. Durch die präzise Beschreibung konnte in unmittelbarer Nähe ein weißer Transporter sowie vier Personen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Auf der Ladefläche des Transporters konnten die Beamten die entwendete Rüttelplatte auffinden.

Einer der Beschuldigten war Fahrzeugführer des weißen Transporters, den Beamten fielen diverse Merkmale auf, welche auf einen Konsum von Betäubungsmittel hindeuten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Daraus ergibt sich der Verdacht, dass der Beschuldigte unter Einfluss von berauschenden Mitteln ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt habe. Außerdem stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Bei einem weiteren Beschuldigten konnte bei der Durchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Alle vier Personen wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeistation Hofheim verbracht. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden alle vier Personen wieder entlassen.

3. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Örtlichkeit: 65795 Hattersheim am Main - Weingartenstraße Zeitraum: Freitag, 02.07.2021, 12:30 Uhr bis Samstag, 03.07.2021, 17:30 Uhr

Ein grauer Mercedes wurde im oben genannten Zeitraum, ordnungsgemäß und unbeschädigt, am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Täter beschädigte das Kraftfahrzeug, indem der Außenspiegel abgetreten wurde. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf eine Höhe von 200,00EUR.

Die Polizeistation Hofheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

Örtlichkeit: 65795 Hattersheim am Main - Astrid-Lindgren-Straße Zeitraum: Samstag, 03.07.2021, 17:30 Uhr bis Samstag, 03.07.2021, 21:00 Uhr

Ein schwarzer Audi wurde im oben genannten Zeitraum, ordnungsgemäß und unbeschädigt, am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Täter beschädigte das Kraftfahrzeug mit Hilfe eines unbekannten spitzen Gegenstandes an der Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf eine Höhe von 300,00EUR.

Die Polizeistation Hofheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

4. Körperverletzung

Örtlichkeit: 65817 Eppstein - Wiesbadener Straße Zeitraum: Sonntag, 04.07.21 - 05:00 Uhr

Die zwei Geschädigten hielten sich zum oben genannten Zeitraum auf einer Sitzbank in der Wiesbadener Straße auf, als ein ihnen unbekannter Täter, auf sie zukam. Der Täter stieg zuvor aus einem Taxi aus und ging auf die Geschädigten zu. Aus bislang unbekannten Gründen schlug der unbekannte Täter einem Geschädigten an die Stirn und schubste diesen dann zu Boden. Danach drehte er sich zum anderen Geschädigten um schubste diesen ebenfalls zu Boden. Beide Geschädigten wurden leicht verletzt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- 180 cm groß

- muskulöse Statur

- kurze blonde Haare

- blaue Augen

- trug ein graues T-Shirt und eine schwarze Hose

Die Polizeistation Kelkheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06195/6749-0 zu melden.

