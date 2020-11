POL-PDMT: Unfallflucht

Polizeidirektion Montabaur

Ein auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Diezer Innenstadt geparkter PKW Mercedes mit brauner Farbe wurde am Samstag in der Zeit zwischen 14.20 und 14.45 Uhr auf der linken Seite -vermutlich durch ein ausparkendes FZG- beschädigt. Der Verursacher meldete sich nicht. Hinweise bitte an die Polizei Diez, Tel.: 06432/601-0 oder pidiezwache@polizei.rlp.de

