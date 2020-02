Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Sporthalle

Hückelhoven (ots)

In eine Sporthalle am Gymnasium Hückelhoven am Hartlepooler Platz drangen, in der Zeit zwischen dem 26. Februar(Mittwoch), 14 Uhr und dem 27. Februar (Donnerstag), 9.45 Uhr, unbekannte Personen ein. Dazu versuchten sie zunächst eine Tür aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Schließlich schlugen sie ein Fenster ein und entwendeten aus dem Inneren einen Werkzeugkoffer und ein Starkstromkabel.

