Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Hagen (ots)

Am Montag, 12. Oktober 2020, wurden zwei Personen bei einem Unfall am Kurt-Schumacher-Ring leicht verletzt. Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 42-jähriger Hyundai-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen von der Tückingstraße aus kommend in Fahrtrichtung Haspe. Im Kreuzungsbereich passierte er eine Ampel. Zur gleichen Zeit wollte ein 44-Jähriger seine Fahrt mit seinem Mercedes nach einem Wendemanöver von der Parallelfahrbahn der Karlstraße quer über den Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Tückingstraße fortsetzen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen beide Autos zusammen. Die beiden Männer verletzten sich jeweils leicht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen übernommen. (ra)

