POL-HA: Pedelec-Unfall am Boeler Ring - Mann verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, 12.10.2020, kam es zu einem Unfall im Hagener Norden. Dort fuhr nach bisherigen Ermittlungen ein 64-Jähriger auf seinem Pedelec gegen 17:00 Uhr aus Richtung des Boeler Markplatzes in Richtung Schwerter Straße. Hier bog er in den Kreisverkehr ein. Zur selben Zeit befuhr eine 21-Jährige in ihrem Volkswagen den Boeler Ring aus Richtung Hengstey kommend. Sie bog ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen Pedelec und PKW, bei welchem der 64-Jährige stürzte. Der Hagener verletzte sich leicht und musste in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Hagener Verkehrskommissariat. (sh)

