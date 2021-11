Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 18. November 2021, um 10.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus der Umhängetasche eine 74-jährigen Frau aus Vechta deren braune längliche Geldbörse samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Dienstag, 19. Oktober 2021, 09.00 Uhr, und Mittwoch, 17. Oktober 2021, 17.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in den Moorgärten gewaltsam die Wohnungstür eines 37-Jährigen aus Vechta zu öffnen, während dieser sich aus beruflichen Gründen im Ausland befand. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Kfz-Dokumenten

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17. November 20.30 Uhr, und Donnerstag, 18. November 2021, 06.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem grünen PKW Ford Kuga eines 21-Jährigen aus Vechta die Zulassungsbescheinigung und zwei Meldebescheinigungen. Der PKW war zum Tatzeitpunkt in der Mühlenstraße abgestellt.

Vechta - Sachbeschädigung an Wohnmobil

Von Donnerstag, 04. November 00.00 Uhr, bis Mittwoch, 17. November 2021, 21.30 Uhr, wurde der Scheibenwischer eines weißen Wohnmobils FCA, Modell Capron, welches am Seitenrand der Oyther Straße in Vechta vor der Wohnanschrift des 38-jährigen Geschädigten parkte, durch bislang unbekannte Täter zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. November 2021, kam es um 10.10 Uhr in der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem grauen PKW, Mercedes Benz, E 220d, den Außenspiegel eines am Fahrbandrand parkenden weißen PKW Audi A3 einer 49-Jährigen aus Vechta. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. November 2021, kam es zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Keetstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort den grauen PKW NISSAN Pulsar eines 80-Jährigen aus Lohne. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen

Lohne - Diebstahl von Bargeld

Am Donnerstag, 18. November 2021, zwischen 06.50 Uhr und 12.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter bei einer Firma im Brägeler Forst gewaltsam den Spind eines 23-Jährigen aus Lohne und entwendeten Bargeld aus dessen Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Einbruchserie

Am Donnerstag, 18. November 2021, um 17.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Brauck ein und entwendeten Bargeld und eine Geldbörse der Marke LIEBESKIND. Weiteres Diebesgut wurde zum Abtransport an der Haustür abgestellt. Die Täter wurden durch die eintreffende 57-jährige Geschädigte überrascht und flohen aus dem Haus in unbekannte Richtung. Im weiteren Verlauf stellte sich dieser Einbruchsdiebstahl als ein Teil einer Serie heraus. Am Abend des 18. November wurden drei weitere Einbruchsdiebstähle in örtlicher Nähe aufgenommen:

Zwischen 13.00 Uhr und 18.45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Wohnhaus einer 59-jährigen und 38-jährigen Frau in der Lerchentaler Straße ein und entwendeten u.a. Bargeld.

Zwischen 14.00 Uhr und 18.45 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Magnolienstraße. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Zwischen 14.15 Uhr und 20.25 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus einer 56-Jährigen in der Platanenstraße ein. Sie durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 18. November 2021, 06.50 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Langfördener Straße in Richtung Langförden. Er überholte vor der Kurve einen Mofafahrer, sodass der ihm entgegenkommender 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg stark abbremsen musste. Daraufhin konnte der dahinterfahrende Pkw-Fahrer, ein 22-jähriger Cloppenburger, nicht mehr reagieren und fuhr auf. Es kam zum Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 18. November 2021, kam es gegen 11.15 Uhr auf dem Südring zu einem Verkehrsunfall: Ein 24-Jähriger aus Rahden befuhr mit einer für landwrtschaftliche Zwecke genutzten Zugmaschine samt daran angehängtem Tanklaster den Südring und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin kippte der Anhänger nach rechts um und riss den Sattelschlepper mit. Der 24-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Führerhaus befreien. Er wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr Damme war mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor.

Bakum - Verkehrsunfall

Am 19. November 2021, um 7.00 Uhr, geriet ein 62-jähriger Sattelzugfahrer aus Lohne, der aus Vechta kommend die Vechtaer Straße befuhr, mit seinem Fahrzeug etwas zu weit nach rechts und glitt in einen kleinen Graben ab. Dadurch kippte der Sattelzug komplett auf die rechte Seite. Das Fahrzeug war mit ca. 20t Kartoffelschnipsel beladen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Vechtaer Straße ist aufgrund der Bergungsarbeiten derzeit noch komplett gesperrt.

