Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel im Kreisverkehr - Verursacher flüchtet nach Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Radfahrer

Varel (ots)

Am Montagmorgen gegen 07.55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Haferkampstraße/B437. Hier wurde ein 15-jähriger Radfahrer von einem aus der Haferkampstraße kommenden PKW erfasst, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen weißen PKW gehandelt haben, der möglicherweise direkt nach dem Zusammenstoß noch an der Unfallstelle gestanden hat. Das Fahrzeug soll von einer Frau mit hellbraunen Haaren geführt worden sein. Zeugenhinweise sind an die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 zu richten.

