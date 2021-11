Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung aus dem Bereich Jever

Wilhelmshaven (ots)

Versuchte Sachbeschädigung durch Inbrandsetzung einer Restmülltonne

Am 06.11.2021, gegen 18:25 Uhr, kam es in Sande in der Diekstahlstraße zu einer versuchten Sachbeschädigung durch Inbrandsetzung einer Restmülltonne. Bislang unbekannte Täter füllten in die Restmülltonne des Anzeigenerstatters, welche sich auf dem Grundstück des Einfamilienhauses befand, glühende Grillkohle ein. Durch seinen Hund wurde dieser rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht und konnte die Grillkohle mit eigene Mittel löschen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461/92110 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 06.11.2021, gegen 01:55 Uhr, wurde in der Anton-Günther-Straße in Jever, ein 19-jähriger mit seinem Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer möglichen Drogenbeeinflussung fest. Der anschließend durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf THC, sodass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und gegen ihn ein Strafverfahren einleiteten.

