Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung aus dem Bereich Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Postfiliale:

Ort: W'haven, Grenzstraße

Zeit: 07.11.2021, in den frühen Morgenstunden

Zur Tatzeit drangen zwei männliche Täter in die Postfiliale ein. Durch Verwenden eines Hebelwerkzeuges wurde die hintere Tür aufgebrochen. Aus dem Inneren wurde Tabakwaren und ein Handy entwendet.

Einbruch in Gaststätte:

Ort: W'haven, Albrechtstraße

Zeit: 06.11.2021, 14.55h

Wenig erfolgreich waren zwei Täter bei einem Einbruchsversuch. Sie wurden nämlich von der Betreiberin bei der Tatausführung beobachtet. Als die beiden Täter dies bemerkten, ließen sie von der Tat ab und flüchteten. Man hatte zuvor versuch, Zugangstüren aufzuhebeln.

Der eine Täter wurde wie folgt beschrieben: vom äußeren Erscheinungsbild südländischen Aussehens, ca. 18 Jahre alt, 175cm groß, schlank, schwarze, mittellange Haare, schwarze Kleidung, evtl. mit etwas Weißem. Der zweite Täter soll von äußeren Anschein ähnlich ausgesehen haben, ca. 11 Jahre alt, 150cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, dunkle Kleidung und soll einen Karton getragen haben.

Diebstahl aus Garage:

Ort: W'haven, Werftstraße Zeit: 05.11.2021, 14.02h Eine fremde Person wurde auf einem Besitztum angetroffen, die sich an einer Garage zu schaffen machte. Nach Ansprache des Berechtigten flüchtete die Person; entwendet wurden Elektrowerkzeuge. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: - männliche Person - ca. 185 Zentimeter groß bei schlanker bis kräftig-athletischer Statur - mittellange braune Haare mit Locken - ausländisches Aussehen, Herkunft möglicherweise Nordafrika/ ägyptisch - sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent - bekleidet mit marineblaufarbener Jacke mit Kapuze und Fellbesatz - dunkelblaue Jeans - schwarze Schuhe - führte zwei Rucksäcke, augenscheinlich ohne schweren Inhalt mit sich - führt Silber beklebten "Stab" unter der Jacke mit sich.

Versuchter Tageswohnungseinbruch:

Ort: W'haven, Peterstraße

Zeit: 05.11.2021, vormittags

Vom Wohnungsinhaber wurden an dessen Wohnungstür Hebespuren festgestellt. Ein Eindringen hat nicht stattgefunden. Die Tatzeit wurde auf den Vormittag begrenzt.

Einbruch in Kindergarten:

Ort: W'haven, Posener Straße

Zeit:06.11.2021, 15.30h

Zur Tatzeit wurde ein Alarm bei einem Kindergarten ausgelöst. Als man vor Ort eintraf, wurde ein aufgehebeltes Fenster festgestellt. Man drang in das Büro ein, wo Bargeld entwendet wurde.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte:

Ort: W'haven, Mainstraße

Zeit: 05.11.2021, 23.50

Die Polizei wurde im Wege einer häuslichen Gewalt um Hilfe gebeten. Beim Einschreiten wurde dem Besch. ein Platzverweis ausgesprochen. Der Besch. verhielt sich aggressiv und renitent. Da er dem Platzverweis nicht nachkam, wurde dieser zwangsweise durchgesetzt. Dagegen leistete er aktiven Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Ein Nachspiel wird das Ganze nach sich ziehen; gegen den Besch. wurde ein Verfahren wegen Beamtenbeleidigung und Widerstandes eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung:

Ort: W'haven, Jadeallee, Bolzplatz

Zeit: 05.11.2021, gegen 22.40h Zwei männliche Personen, 18 und 21 Jahre, schlugen ein weibliches 18-jähriges Opfer. Es wurden Schläge gegen den Kopf versetzt sowie Pfefferspray eingesetzt. Die Personalien der Täter stehen fest.

Person versucht auf der A 29 gegen Autos zu laufen:

Ort: A 29, Höhe zw. Coldewei und Fedderwardergroden Zeit: 07.11.2021, 05.02h

Zur Vorfallszeit wurde gemeldet, dass sich eine Person auf der BAB befinde und versucht habe, gegen dort fahrende PKW zu laufen. An der Örtlichkeit besteht ein Geschwindigkeitstrichter, sodass die gefahrenen Geschwindigkeiten zum Glück reduziert waren. Ein PKW Fahrer konnte ausweichen, ein weiterer Fahrer erwischte den Mann am Arm. Anschließend war die Person verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt war die Situation völlig diffus und es bestand die weitere Gefahr, dass sich die Person wohlmöglich weiter mit ähnlichen Vorhaben dort versuche. Aus diesem Grunde wurde die BAB gesperrt. Zur weiteren Suche wurde zudem der Polizeihubschrauber eingesetzt. Später konnte die Person ergriffen werden. Sie war nur leicht verletzt und wurde einer ärztlichen Behandlung zugeführt.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am 06.11.2021 wurden tagsüber zu verschiedenen Tatzeiten drei Fahrzeugführer überprüft, bei denen Betäubungsmitteleinfluss vorlag. In allen drei Fällen erfolgte eine Blutentnahme. Die Blutproben werden dem Landeskriminalamt zur Untersuchung zugesandt, in allen Fällen dürfte sich ein Verfahren anschließen.

