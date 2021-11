Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kontrolliert in Wilhelmshaven und im Landkreis (mit Bildern)

Wilhelmshaven. Jever. Varel (ots)

Die Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland führen regelmäßig Verkehrskontrollen durch - so auch in den letzten Wochen. Diverse Kontrollen in Wilhelmshaven und im Landkreis führten in der Folge erneut zur Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- sowie Ermittlungsverfahren. Am Donnerstagvormittag kontrollierten die Beamten in der Sophienstraße und im Grashausweg in Jever u.a. zwei Pkw, bei denen nach Feststellung von Mängeln die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen folgten. Bei dem in der Sophienstraße kontrollierten Pkw stellten die Beamten einen Sportluftfilter ohne Zulässigkeitsnachweis, einen externen scharfkantigen Ölkühler ohne Abnahme sowie eine unzulässige Tönungsfolie an der Heck- und den hinteren Seitenscheiben fest. Im Grashausweg trafen die Beamten auf einen Pkw mit geänderten verdunkelten Rückscheinwerfern, bei denen die zugehörigen Reflektoren aus optischen Gründen nicht angebracht waren. Weiterhin war eine neue Batterie ohne Pluspol-Abdeckung eingebaut. Am Mittwochmittag, 03.11.21, um 12:28 Uhr, erhielt ein Am Kirchplatz kontrollierter Pkw eine Mängelmeldung, da Auspuffblenden am Endschalldämpfer geschweißt waren, die über den äußeren Fahrzeugumriss hinausragten. Am Dienstagnachmittag, den 02.11.2021, kontrollierten Beamte in der Oldeoogestraße Ecke Peterstraße einen Pkw VW Golf und stellten Veränderungen am Fahrzeug fest. Zum einen besaß der geänderte Endschalldämpfer keine EG-Betriebserlaubnis, zu anderen ergab eine durchgeführte Schallpegelmessung eine deutliche Erhöhung der Werte. Das Fahrzeug wurde zwecks gutachterlicher Schallpegelmessung abgeschleppt und einem Sachverständigen vorgeführt. Weiterhin war das Fahrzeug durch ein Gewindefahrwerk tiefer gelegt und mit einer nicht serienmäßigen Rad-Reifen-Kombination versehen. Hierdurch schliffen die Reifen an der Kotflügelunterkante, wodurch der Reifen nicht unerheblich beschädigt wurde und jederzeit hätten platzen können. Bereits am Dienstagvormittag war im Banter Weg ein VW Beetle in die Kontrolle geraten, der von einem 44-Jährigen geführt wurde. Bei der Inaugenscheinnahme des Pkw fiel den Beamten auf, dass das Fahrwerk des Pkw nachträglich geändert worden war, um die Eintragung hatte sich der Halter jedoch noch nicht gekümmert. Eine Schallpegelmessung verlief auch in diesem Fall zu dem Ergebnis, dass eine Überschreitung vorlag, in diesem Fall von 15 dB(A). Da an dem Endschalldämpfer zudem ungewöhnliche Schweißnähte vorgefunden wurden, stellten die Beamten den Pkw zur Begutachtung sicher. Hierbei stellte ein Sachverständiger fest, dass die Zulässigkeit der Schalldämpferanlage nicht nachgewiesen werden konnte und der Standgeräuschvergleichswert überschritten war. Weitere Kontrollen, so am 29.10.2021 und am 21.10.2021, führten ebenfalls zur Feststellung von Mängeln. An beiden Tagen wurden u.a. zwei Fahrzeuge kontrolliert, die ein überaus lautes Geräuschverhalten aufwiesen. Bei den durchgeführten Geräuschpegelmessungen stellten die Beamten Überschreitung von 9 dB (A) und 12 dB (A) fest. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme der Abgasanlagen konnten unsachgemäß montierte Sportendschalldämpfer am Abgasrohr vorgefunden werden. Bei einem weiteren kontrollierten Pkw ragten die Endrohre der Auspuffanlage über den äußeren Fahrzeugumriss hinaus. Auch in diesen Fällen erhielten die Fahrzeugführer Mängelmeldungen. Eine Kontrolle mit Folgen ereignete sich weiterhin am 03.11.2021 in Wilhelmshaven, bei der ein Motorroller betroffen war. Gegen den 22-jährigen Fahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein, da dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Aber nicht nur das: Am Roller war zudem ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 angebracht, so dass die Beamten ein weiteres Verfahren einleiteten.

