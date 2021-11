Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auffahrunfälle auf der Oldenburger Straße mit Sachschäden, aber ohne Verletzte

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 04.11.2021, ereigneten sich am Nachmittag zwei Verkehrsunfälle auf der Oldenburger Straße, bei denen Sachschäden entstanden, verletzt wurde niemand. Gegen 17.10 Uhr geschah der erste Auffahrunfall, bei dem zunächst ein Pkw Skoda auf Höhe der Straße Accumersiel verkehrsbedingt anhielt, der nachfolgende Pkw VW abbremsen konnte, der dritte Pkw jedoch nicht. Die 22-jährige Fahrzeugführerin fuhr infolge Unachtsamkeit auf und schob den VW auf den Pkw Skoda. Kurze Zeit später ereignete sich gegen 17.20 Uhr ein weiterer Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und mit dem identischen Unfallhergang. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Pkw der Unfallverursacherin beim zweiten Verkehrsunfall musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell