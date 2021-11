Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Varel - Zeugin meldet alkoholisierten Pkw-Fahrer, der auf der BAB 29 gestellt werden kann

Varel (ots)

Am Donnerstagabend wurde gegen 20.30 Uhr in der Rahlinger Straße ein 53-Jähriger durch eine aufmerksame Zeugin gemeldet, der sich mit seinem Pkw festgefahren hatte. Sie habe dem Mann Hilfe angeboten und dabei Alkoholgeruch bei dem Fahrer bemerkt. Nachdem dieser weiterfuhr, gab sie der alarmierten Polizei wiederholte Standortmeldungen des 53-Jährigen, der dann auf der BAB 29 auf dem Parkplatz Vareler Wald angehalten werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und den Führerschein beschlagnahmten. Das engagierte Verhalten der Zeugin hat hier möglicherweise Schlimmeres verhindert und wird von der Polizei ausdrücklich gelobt.

