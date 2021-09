Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Teile eines Betonrings auf Fahrbahn geschleudert - Unfallverursacher flüchtet

Löhne (ots)

(jd) Vergangene Nacht (16.9.) verständigte ein 55-jähriger Mann aus Minden, um 3.08 Uhr die Polizei, nachdem er Teile eines Betonrings auf der Kreuzung Großer Kamp / Unterer Hellweg / Zufahrt B611 bemerkt hatte. Am Unfallort angekommen stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich bei den Betonstücken um Teile eines Brunnenrings handelt, der sich ursprünglich neben der Fahrbahn befand, um ein Überfahren des Kiesbetts zwischen den Fahrspuren zu verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge ist der bisher unbekannte Fahrer eines LKW, mutmaßlich eines Sattelaufliegers von der B611 kommend in Richtung Großer Kamp gefahren. Dann bog er an der Kreuzung nach rechts auf den Großen Kamp in Richtung Alter Postweg ab und überfuhr den Brunnenring sowie eine darauf angebrachte Warntafel, die abriss und stark demoliert wurde. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder einen Warnhinweis für andere Verkehrsteilnehmer zu geben, fuhr der Unfallverursacher weiter. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell