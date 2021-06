Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Fahrzeuge und Geräte entwendet

Legden (ots)

Zwei Firmenwagen, einen Anhänger sowie Elektrogeräte und Computer haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Legden aus einer Firma gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang verschafft: Um auf das Betriebsgelände an der Straße Am Bahndamm zu kommen, brachen sie ein Rolltor auf. Die Einbrecher entwendeten zwei weiße Mercedes Sprinter mit AH-Kennzeichen, einen weißen Anhänger des Herstellers Wagenbouw Harpert, Modell E/TA, mit BOR-Kennzeichen, sowie einen weiteren Anhänger - dieser fand sich im Nahbereich wieder auf. Aus einer Lagerhalle ließen die Täter Werkzeug in noch unbekannter Menge mitgehen, aus einem Büro entwendeten sie einen Fernseher und mehrere Computerbildschirme. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell