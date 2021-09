POL-HF: Auffahrunfall - Zwei Frauen schwerverletzt

Kreispolizeibehörde Herford

(jd) Gestern (15.9.) kam es um 17.35 Uhr auf der Lübbecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Bünderin fuhr mit ihrem Toyota in Richtung Meyerhofstraße und beabsichtigte, nach links in den Herzogweg abzubiegen. Zeitgleich befand sich hinter ihr ein 82-jähriger Bünder in seinem VW. Die Bünderin verlangsamte die Geschwindigkeit ihres Fahrzeugs, um den Abbiegevorgang einzuleiten. Der hinter ihr fahrende VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls rutschte der VW in den angrenzenden Straßengraben, wo er zum Stehen kam. Bei der Kollision verletzten sich die Toyota-Fahrerin sowie die 78-jährige Beifahrerin des Bünders schwer. Beide wurden mit zwei Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieben. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lübbecker Straße komplett gesperrt.

