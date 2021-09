Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - Verkehrsunfall auf der Lockhauser Straße

Herford (ots)

(jd) Am Wochenende (12.9.) ereignete sich auf der Lockhauser Straße ein Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Bielefeld fuhr mit seinem Audi um etwa 23.40 Uhr in Richtung Ahmser Straße. Kurz vor der Einmündung Lehmkuhlenweg kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten BMW, der durch den Zusammenstoß teilweise auf den Gehweg geschoben wurde. Der Audi kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die rechte Fahrzeugseite, rutschte über die Fahrbahn und kam erst kurz hinter der Einmündung Lehmkuhlenweg am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem 34-Jährigen jedoch Alkoholgeruch fest. Durch einen vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest bestätigten sich die Annahmen, dass der Mann vor Fahrtantritt eine größere Menge Alkohol getrunken haben muss. Er wurde durch die Polizeibeamten zur Herforder Wache gebracht, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. An den Autos entstand ein Sachschaden von 70.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lockhauser Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

