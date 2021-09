Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - versuchter Diebstahl, Zeugen gesucht

Ottersweier (ots)

Ein bislang Unbekannter machte sich am Dienstagmittag gegen 14 Uhr im frei zugänglichen Lagerbereich eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße zu schaffen. Der Mann führte zwei Stangen Zigaretten mit sich, die er vermutlich aus den verpackten Waren entnommen hatte. Als er von dem Marktleiter und Zeugen angesprochen wurde, da er offensichtlich nicht zum zutrittsbefugten Personal gehörte, ließ er die Zigaretten fallen und flüchtete geradewegs in Richtung Ortsmitte. Der Unbekannte wird als circa 180 cm groß, sehr schlank und etwa 45 Jahre alt beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer, 07802 7026-0, zu melden.

/cp

