Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Baden-Baden (ots)

Mittels eines unbekannten Gegenstandes wurde das Beifahrerfenster eines PKW am Dienstagabend zerstört. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter aus dem Volkswagen mit Baden-Badener Zulassung, der auf dem Parkplatz eines Möbelhauses parkte, verschiedene Gegenstände. Darunter eine Handtasche und die Fahrzeugpapiere. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Baden-Baden-Oos unter der Telefonnummer 07221 62505 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell