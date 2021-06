Polizei Gütersloh

POL-GT: 77-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Montagnachmittag (07.06., 16.13 Uhr) verletzte sich eine 77-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall im Einmündungsbereich Waldstraße/ Trakehner Straße schwer. Die 77-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Waldstraße auf dem Geh- Radweg in Fahrtrichtung Verler Straße. Zeitgleich befuhr ein 52-jähriger Audi-Fahrer die Trakehner Straße in Richtung Waldstraße. Im Einmündungsbereich kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen beiden. Die Fahrradfahrerin aus Gütersloh stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Audi-Fahrer aus Rietberg verletzte sich nicht.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell