Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Verkehrsunfall

Hausach (ots)

Ein Sachschaden von circa 5.000 Euro ereignete sich am Dienstagabend durch einen Verkehrsunfall in Hausach. Ein 56-jähriger Fahrer eines Sattelzuges streifte beim Abbiegen von der Einbacher Straße kommend in die Hasenfeldstraße mit seinem Auflieger die gesamte Fahrerseite eines VW. Die Fahrerin des Wagens hielt gegen 18:00 Uhr verkehrsbedingt vor der Kreuzung Hasenfeldstraße/Einbacher Straße an. Der VW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

/sch

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell