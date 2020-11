Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht an der Rheinischen Straße

Dortmund

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Rheinischen Straße am Montagmittag (23. November) sucht die Polizei Zeugen. Ein 36-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt.

Seinen eigenen Angaben zufolge hatte der Dortmunder sein Fahrzeug gegen 13 Uhr auf dem Gehweg der Rheinischen Straße in Höhe der Hausnummer 110 abgestellt. Er stieg aus und stand neben seinem Fahrzeug, als ein Auto an ihm vorbeifuhr. Dieses touchierte ihn mit dem rechten Außenspiegel am Arm. Dadurch fiel dem Mann ein Stein herunter, den er gerade davontragen wollte, und fiel auf seinen Fuß.

Das Auto setzte seinen Weg anschließend fort und bog in die Paulinenstraße ab. Um den verletzten Mann kümmerte sich die Fahrerin nicht.

Die Polizei sucht nun Hinweise zu dem flüchtigen Auto. Es soll sich um einen schwarzen Mercedes Kombi gehandelt haben. Am Steuer saß demnach eine Frau, die eine Brille und einen Mund-Nasenschutz trug. Sie hatte braune, schulterlange Haare und war ca. 40 bis 50 Jahre alt. Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache Mitte unter 0231/132-1121.

