POL-DO: Ein Schwerverletzter nach Auffahrunfall auf der A 1 bei Hagen-Nord

Im zähfließenden Verkehr hat sich am heutigen Mittwochmorgen (25. November) ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 1 bei Hagen-Nord ereignet. Der Fahrer eines Lkw fuhr auf das Heck eines Audi auf.

Zeugenaussagen zufolge staute sich immer wieder der Verkehr auf der A 1 in Richtung Köln. Dies übersah offenbar der 43-jährige Fahrer eines Lkw aus der tschechischen Republik. Sein Sattelzug prallte gegen 7.45 Uhr auf das Heck eines am Stauende stehenden Pkw. Dessen Fahrer, ein 58-jähriger Dortmunder, wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Zeugen hielten an der Unfallstelle an und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Fahrer kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Der Verkehr konnte auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 35.000 Euro.

