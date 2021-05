Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Gespuckt, getreten, geschlagen, gebissen: Täter verletzt Ladendetektiv und Polizist nach räuberischem Diebstahl - Festnahme

Unna (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in Unna am Mittwoch (05.05.2021) hat die Polizei einen 31-jährigen Bönener noch am Tatort festgenommen.

Ein Ladendetektiv einer Drogerie in der Bahnhofstraße beobachtete den Beschuldigten gegen 13.45 Uhr dabei, wie er in der Parfümabteilung Verpackungen öffnete und die Düfte in seine Taschen steckte. Im Eingangsbereich stellte der Mitarbeiter den Bönener zur Rede und hielt ihn fest. Hierbei versuchte sich der 31-Jährige mehrmals loszureißen und mit der Tatbeute zu flüchten. Dabei spuckte er den Ladendetektiv an und biss ihn. Dieser brachte den Tatverdächtigen indes zu Boden, wo er ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fixierte. Der Beschuldigte leistete erheblichen Widerstand und schlug und trat um sich. Eingetroffene Einsatzkräfte fesselten den Mann. Bei der Durchsuchung trat und biss er gezielt nach den Polizeibeamten. Durch die Widerstandshandlungen wurden der Ladendetektiv und ein Polizist leicht verletzt.

Nach einem Kurzaufenthalt im Polizeigewahrsam ordnete das zuständige Ordnungsamt die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an. Auf den 31-Jährigen kommt ein Strafverfahren unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

