Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Nachtrag: Arbeitsunfall vom 04.05.2021

Werne (ots)

Wie polizeilich berichtet, ereignete sich am 04.05.2021 ein Arbeitsunfall in einer Firma an der Capeller Straße, bei dem ein 42-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Leider müssen wir nachberichten, dass der Geschädigte am gestrigen Tage (05.05.2021) seinen Verletzungen erlegen ist.

