Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Arbeitsunfall mit schwer verletzter Person - Gabelstaplerfahrer verlor Ladung

Werne (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (04.05.2021) wurde bei einem Arbeitsunfall in einer Firma an der Capeller Straße ein 43-jähriger Arbeiter schwer verletzt.

Gegen 6.10 Uhr wollte ein 63-jähriger Spaplerfahrer Müllballen in einer Werkshalle umladen. Er fuhr zunächst rückwärts und wendete dann den Stapler, um vorwärts zum Abladeort zu gelangen.

In diesem Moment bemerkte er den Geschädigten, der sich zu der Zeit neben einem LKW befand. Als er den Stapler abbremste, rutschte ein Teil der Ladung herunter und fiel auf den 43-Jährigen. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Das Amt für Arbeitsschutz erschien am Unfallort und übernahm die weiteren Maßnahmen.

