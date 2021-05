Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Tankstelle

Unna (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle in der Iserlohner Straße in Unna am Montagabend (03.05.2021) sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 21.50 Uhr den Verkaufsraum und begab sich zum Kassentresen. Der Mitarbeiter fragte den Mann, was er wolle. Weil er allerdings sehr leise sprach, verstand der Angestellte ihn nicht. Deshalb fragte er den Mann erneut, was er wolle. Daraufhin hob der Täter seine Oberbekleidung an, griff mit der rechten Hand zu einer schwarzen Handfeuerwaffe und zog diese ein Stück aus dem Hosenbund. Im Anschluss gab der Täter dem Mitarbeiter Anweisungen und drohte ihm Gewalt an, falls er den Forderungen nicht nachkommt.

Der Kassierer nahm Bargeld aus der Kasse und legte es auf den Verkaufstresen. Der Täter reichte dem Mitarbeiter eine rote Plastiktüte, in die der Angestellte das Bargeld steckte. Der Unbekannte nahm die rote Plastiktüte an sich und flüchtete vermutlich über die Martinstraße in Richtung Naturschutzgebiet.

Der Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt:

- männlich - 20-25 Jahre - schlank - bunte Baseballcap (Schirm nach vorne) - graublaues Joggingoberteil mit Streifen an den Ärmeln - schwarze Jogginghose - weiße FFP2-Maske - Hochdeutsch, jedoch leise Aussprache - vermutlich Rechtshänder

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell