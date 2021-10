Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Feuer eines brennenden Strandkorbs greift auf Hausdach über - Polizei ermittelt

Fröndenberg (ots)

Auf der Terrasse eines Wohnhauses am Graf-Ezzo-Weg in Fröndenberg ist am Sonntag (24.10.2021) gegen 04.20 Uhr ein Strandkorb aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff schnell auf das überstehende Dach des Wohnhauses über, wodurch der Dachstuhl Feuer fing. Die Geschädigten wurden durch einen Rauchmelder geweckt und konnten sich unverletzt ins Freie retten. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

